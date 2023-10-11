Футболисты «Спартака» поддержали хоккейных красно-белых в дерби с ЦСКА

Сегодня, 11 октября, состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором московский «Спартак» принимал ЦСКА. Красно-белые одержали победу со счётом 5:3. Футболисты «Спартака» Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Леон Классен и Максим Лайкин посетили этот матч.

Фото: ФК «Спартак»

«Литвинов, Зиньковский, Хлусевич, Денисов, Классен и Лайкин с трибуны поддержали красно-белых братьев в сегодняшнем дерби против ЦСКА. Поздравляем с победой, парни!», — подписала фото пресс-служба ФК «Спартак».

«Спартак» находится на третьей позиции в Западной конференции КХЛ, набрав 24 очка после 18 проведённых матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке в этой же конференции, имея в своём активе 17 очков после 17 игр.