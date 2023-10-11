Главный тренер ХК ЦСКА назвал причины поражения в дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5).

«Спартак» с победой. Хорошая игра в их исполнении. Особенно в атаке. Мы имеем те же моменты, которые, насколько я помню, не повторялись так часто. Особенно в обороне. С игрой в атаке у нас всё в порядке. Но в первом периоде был небольшой зазор между линией нападающих и защитников. Всё поправимо. Тем не менее благодарю ребят за отдачу – тех, кто играл в третьем периоде, особенно. В принципе, все причины, все моменты понятны. Будем это всё исправлять и работать на результат», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с ХК «Сочи». Игра состоится 14 октября.