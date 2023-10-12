Далер Кузяев: пришлось пойти на сокращение зарплаты

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев подтвердил, что ради осуществления своей мечты попробовать силы в Европе пошёл на серьёзное сокращение зарплаты.

«Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» восемь официальных игр и отметился двумя голами.