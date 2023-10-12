Романо: Камавинга подписал новый контракт с «Реалом»

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга подписал новое соглашение с клубом.

«Эдуардо Камавинга подписал новое долгосрочное соглашение с мадридским «Реалом». Как и предполагалось, контракт будет действовать до июня 2028 года. В контракте заключена опция выкупа, которая будет составлять € 1 млрд», — сообщил Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Камавинга перешёл в испанский клуб летом 2021 года за € 31 млн. За три неполных сезона игрок уже поучаствовал в 110 матчах команды во всех турнирах, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами. Эдуардо используется главным тренером Карло Анчелотти и в полузащите, и на левом фланге защиты.