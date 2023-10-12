Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Камавинга подписал новый контракт с «Реалом»

Романо: Камавинга подписал новый контракт с «Реалом»
Комментарии

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга подписал новое соглашение с клубом.

«Эдуардо Камавинга подписал новое долгосрочное соглашение с мадридским «Реалом». Как и предполагалось, контракт будет действовать до июня 2028 года. В контракте заключена опция выкупа, которая будет составлять € 1 млрд», — сообщил Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Камавинга перешёл в испанский клуб летом 2021 года за € 31 млн. За три неполных сезона игрок уже поучаствовал в 110 матчах команды во всех турнирах, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами. Эдуардо используется главным тренером Карло Анчелотти и в полузащите, и на левом фланге защиты.

Материалы по теме
Лука Модрич — о Гюлере: он принесет много счастья болельщикам «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android