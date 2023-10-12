Верратти: я не захотел переходить в клуб из Европы, чтобы не встретиться с «ПСЖ»

Итальянский полузащитник Марко Верратти рассказал о том, почему минувшим летом принял решение перейти в клуб из Катара — «Аль-Араби».

«Я принципиально не хотел переходить в другую европейскую команду, которая теоретически могла бы встретиться с «ПСЖ» в еврокубках. Я хотел, чтобы новая команда стала для меня последней.

Я буду жить в Париже всю свою жизнь. Моя семья, мои дети — все остались в этом городе. Когда у меня появляются свободные дни, я возвращаюсь просто погостить в Париже!» — приводит слова Верратти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, 30-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.