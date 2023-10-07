Энрике сказал Верратти, что тот – «прототип игрока, который он ненавидит»

Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не нравился образ жизни, который вёл бывший игрок парижан Марко Верратти, сообщает Le Parisien.

Энрике, в частности, сказал Верратти, что тот «прототип игрока, который он ненавидит». При этом 53-летнему специалисту Марко нравился по футбольным качествам. Раньше была информация, что Энрике сказал Верратти, что тот никогда не будет играть у него в «ПСЖ».

Также в СМИ сообщали обратное, например, что Энрике хотел сохранить Верратти в «ПСЖ». В итоге Марко за 45 млн евро перешёл в катарский «Аль-Араби», подписав контракт на 3 года.

Напомним, 30-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.