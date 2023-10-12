Пятницкий: «Спартак» вряд ли сможет рассчитывать на чемпионство, если Абаскаль останется

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что красно-белые не сумеют завоевать чемпионский титул, если главный тренер Гильермо Абаскаль не покинет свой пост.

«Для «Спартака» не очень хорошо, что Абаскалю выдают кредит доверия. Если он останется до зимы, то вряд ли команда сможет рассчитывать на чемпионство. Это несерьёзно. Очки будут теряться», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков по результатам 11 сыгранных матчей. После октябрьской международной паузы красно-белые сыграют с «Пари НН», который располагается на пятой строчке таблицы.