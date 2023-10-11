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Гендиректор «Спартака» Малышев: не чувствую, что Абаскаль вознёсся до небес

Гендиректор «Спартака» Малышев: не чувствую, что Абаскаль вознёсся до небес
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о психологическом состоянии главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Есть ощущение, что Гильермо немного улетел в небеса и воцарился? На мой взгляд, это неправильное ощущение. Я достаточно активно вовлечён в работу спортивного блока. Контроль — неправильное слово. Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию. Если вопрос в том, кто формально даёт оценку, то это спортивный директор, затем руководство клуба — я и совет директоров. Не чувствую ли, что Гильермо немного вознёсся до небес? Нет. Не чувствую. Если говорить о большом доверии, правильно ли понимать под этим, что как минимум до конца сезона он доработает? Вы сами знаете, что футбол — история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков.

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