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Источник: Жером Боатенг отклонил предложения из России и Бразилии этой осенью

Источник: Жером Боатенг отклонил предложения из России и Бразилии этой осенью
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Известный немецкий защитник Жером Боатенг этой осенью отказался от предложений из России и Бразилии, информирует журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, сейчас Боатенг тренируется для поддержания формы с молодёжкой «Баварии». Есть вероятность, что он будет привлекаться к тренировкам с основной командой. Однако отмечается, что мюнхенцы пока не рассматривают вариант подписания защитника, даже несмотря на травму Юпамекано.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Деотшанкюль Юпамекано выбыл из-за травмы как минимум до конца октября. В текущем сезоне француз провёл за «Баварию» 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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