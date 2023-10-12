Ван Дейк — о плотном графике: хорошие зарплаты достаются футболистам ценой своего здоровья

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о непростом графике, в котором футболисты играют уже не первый сезон.

«Мы считаем, что в Англии слишком напряжённый график. Игрокам хорошо платят, но это не должно происходить ценой нашего здоровья.

С каждым сезоном нам приходится проводить всё больше и больше матчей. Мы как футболисты должны начать что-то говорить по этому поводу, внести свой вклад в возможное решение проблемы», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом сезоне ван Дейк суммарно провёл 56 матчей за клуб и сборную, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее о плотном графике резко высказался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.