Иванов: думаю, РФС работает над возможным матчем сборной с Бразилией или Аргентиной

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России со сборной Камеруна и допустил работу РФС касаемо будущих матчей национальной команды.

«Конечно, я буду следить и смотреть матч со сборной Камеруна, потому что это наша сборная. Камерун — один из сильнейших соперников, которые могли с нами сыграть. На фоне того, как выглядели наши футболисты, это очень знаковый матч для нашей сборной. Два года мы не играли с сильными командами, а Камерун — одна из ведущих африканских сборных. Если другие сборные тоже захотят играть с нами, то мы с удовольствием примем [предложение].

Дай бог, чтобы в следующие паузы на матчи сборных у нас тоже были игры. Сейчас наша молодёжная сборная поехала в Бразилию. Главной сборной тоже стоит сыграть с Аргентиной и ч Бразилией. РФС, думаю, работает над этим, чтобы у нас были серьёзные соперники. Но хотелось бы, чтобы мы поскорее вернулись и сыграли в официальных матчах», — приводит слова Иванов Metaratings.

Сборные России и Камеруна встретятся в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Матч начнётся сегодня, 12 октября, в 19:00 мск.