Сборная России U21 сыграла вничью со «СКА Бразил»

Сегодня, 12 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и футбольным клубом «СКА Бразил» до 20 лет. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась вничью 2:2.

На 17-й минуте первого тайма россиянам удалось выйти вперёд. Отличился Александр Чупаёв, представляющий московское «Динамо». Бразильцам удалось забить по голу в каждом из таймов. На 32-й минуте соперники сборной России сравняли счёт, а на 66-й минуте вышли вперёд. Россияне смогли уйти от поражения на 86-й минуте благодаря голу защитника «Ростова» Ильи Кирша.

В рамках сбора, который пройдёт в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 встретится с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос», «Палмейрас», «СКА Бразил» и «Ред Булл Брагантино».