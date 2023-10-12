Президента польской «Легии» избила полиция Нидерландов

Президент польской «Легии» Дариуш Миодуский и тренер команды получили несколько ударов по лицу и спине от полиции Нидерландов после матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций с «АЗ» (0:1), сообщает пресс-служба клуба.

Когда игроки команды после матча направлялись с арены к автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы. Из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству польского клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей. Сотрудники полиции и охрана стадиона вели себя агрессивно, что привело к словесным перепалкам и даже потасовке.

Во время стычки с полицией у стадиона несколько ударов по лицу и спине получили президент клуба Миодуский, а также один из тренеров команды. Помимо этого, были взяты под стражу два футболиста команды португалец Жозуэ, и серб Радован Панков.