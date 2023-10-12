Уилшир может стать главным тренером «Колорадо Рэпидс» из МЛС

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшир провёл переговоры на должность главного тренера «Колорадо Рэпидс» из американской МЛС, сообщает The Athletic.

31-летний бывший игрок сборной Англии является тренером лондонского «Арсенала» до 18 лет с лета прошлого года. По ходу сезона Джек привёл юношескую команду в финал Кубка Англии, где они уступили «Вест Хэму» до 18 лет со счётом 1:5.

«Колорадо Рэпидс» принадлежит Kroenke Sports and Entertainment groups, которая является владельцем английского «Арсенала». И в сентябре американский клуб расстался с наставником команды Робином Фрейзером из-за плохих результатов в чемпионате.

Уилшир произвёл хорошее впечатление в ходе собеседования и клуб в ближайшее время хочет назначить англичанина на пост главного тренера. Временно возглавляет команду Крис Литтл.