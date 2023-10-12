Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии для участия в допросе

Футболисты сборной Италии Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были вызваны на допрос в полицию по делу об их возможном участии в совершении нелегальных ставок. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, для того, чтобы быть допрошенными, футболистам пришлось покинуть расположение итальянской национальной команды.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.

14 октября в матче квалификации к Евро-2024 сборная Италии сыграет с командой Мальты, а 17 октября — со сборной Англии.