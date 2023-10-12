Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок

Футболисту «Ньюкасла» Сандро Тонали и игроку «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающему в нынешнем сезоне на правах аренды в «Астон Вилле», могут быть предъявлены обвинения по совершению ими нелегальных ставок на футбольные матчи. Об этом сообщает AS со ссылкой на журналиста Фабрицио Корону.

По информации источника, журналист Корона был вызван в полицейский участок в качестве лица, информированного о том, что Тонали и Дзаньоло действительно совершали нелегальные ставки. Подчёркивается, что Дзаньоло делал ставки прямо во время матча Кубка Италии, находясь на скамейке запасных. Итальянский журналист заявил, что в скором времени раскроет обстоятельства этого дела.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием из-за подозрений в нелегальном совершении ставок.