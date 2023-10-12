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Президент РФС Дюков ответил, доволен ли он работой главы департамента судейства Мажича

Президент РФС Дюков ответил, доволен ли он работой главы департамента судейства Мажича
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Доволен ли работой Мажича? Я вижу улучшения. Да, действительно, судьи ошибаются — похожие эпизоды иногда трактуются судьями по-разному, что раздражает и команды, и клубы. Но в целом вижу определённую положительную динамику. Доверие к Мажичу есть, но ещё рано делать какие-то выводы. Давайте подождём окончания года. После этого сделаем выводы, если прогресс или нет, и насколько он значительный», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций-2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.

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