Президент РФС Дюков ответил, доволен ли он работой главы департамента судейства Мажича

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Доволен ли работой Мажича? Я вижу улучшения. Да, действительно, судьи ошибаются — похожие эпизоды иногда трактуются судьями по-разному, что раздражает и команды, и клубы. Но в целом вижу определённую положительную динамику. Доверие к Мажичу есть, но ещё рано делать какие-то выводы. Давайте подождём окончания года. После этого сделаем выводы, если прогресс или нет, и насколько он значительный», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций-2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.