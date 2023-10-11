Член совдира «Динамо» Гафин: у нас есть претензии по судейству в отдельных матчах

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе арбитров в текущем сезоне РПЛ.

«Изменения в судействе по сравнению с прошлым сезоном? У нас есть претензии по отдельным матчам и судьям, но в общем и целом мы замечаем, что допуск борьбы увеличился. Лично я это приветствую. Считаю, что таким образом даётся базис для увеличения интенсивности и целостности футбола. Думаю, для зрителей такая мужская борьба является более привлекательной. Это верный вектор развития судейства. Другой вопрос — то, как судьи интерпретируют эпизоды.

Встреча с руководством судейского корпуса? Мы абсолютно точно не против. При этом мы не то чтобы прямо ищем эту встречу. Но при удобной возможности и наличии тематики, которая будет интересна всем сторонам — почему бы и нет», — приводит слова Гафина Sport24.