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Тренер Камеруна: в России мы всё время проигрываем. Надо вернуться и выиграть

Тренер Камеруна: в России мы всё время проигрываем. Надо вернуться и выиграть
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после матча с Россией (0:1) поделился впечатлениями от приезда в Москву.

«У Карпина есть чувство стиля. Когда вы выходите на матч, тренер должен держать лицо. Стиль Карпина я одобряю! Что касается Москвы, то приём был замечательный. Но каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы проигрываем. Надо вернуться сюда и победить!», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

В понедельник,16 октября, сборная Камеруна проведёт товарищеский матч с Сенегалом.

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