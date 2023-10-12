Сафонов: Онана сказал, что даст футболку — и не дал. Кидалово, получается

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что голкипер сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана обещал дать россиянину свою футболку, но не сделал это.

«Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что даст мне — и не дал. Кидалово, получается. Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Сафонов дебютировал за сборную России при бывшем главном тренере команды Станиславе Черчесове летом 2021 года. В общей сложности голкипер провёл за сборную 11 матчей, где пропустил восемь мячей и 6 матчей отыграл на ноль.