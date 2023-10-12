Александр Соболев прокомментировал победу сборной России над Камеруном

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Для меня неважно: Ирак, Иран, Катар или Камерун. Я выхожу и играю со всеми с одинаковым настроем. Рад, что победили. Обстановка прекрасная, достаточно много зрителей. Круто, что в будний день пришло 20 тысяч. Спасибо каждому, кто пришёл», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).