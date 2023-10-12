Карпин: молодёжная сборная играет с Бразилией? Мы о Бразилии только мечтаем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборе молодёжной национальной команды, который проходит в Бразилии.

«Молодёжная сборная играет в Бразилии? Конечно, у нас тоже такое желание есть. Но пока мы о матче с Бразилией только мечтаем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и футбольным клубом «СКА Бразил» до 20 лет. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась вничью — 2:2.

В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 будет играть с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос», «Палмейрас» и «Ред Булл Брагантино».