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Валерий Карпин: с Кенией состав изменится сильно. Миранчуки выйдут в старте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в следующем матче со сборной Кении состав сильно изменится.

«С Кенией состав измениться сильно. Нам хотелось, чтобы братья Миранчуки вместе сыграли. Всё-таки у братьев-близнецов действительно присутствует связь. Если всё будет нормально, выйдут с Кенией в стартовом составе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).