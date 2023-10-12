Гендиректор «Интера»: надеемся, что Мартинес станет символом нашего проекта на долгие годы

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос, о том продлит ли нападающий Лаутаро Мартинес своё трудовое соглашение с миланским клубом.

«Мы надеемся, что Лаутаро Мартинес станет символом нашего нового проекта на долгие и многие годы. Он является нашим капитаном, и мы уверены, что он мог бы войти в историю «Интера», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Мартинес перешёл в миланский клуб в 2018 году. За это время аргентинский нападающий в составе «нерадзурри» принял участие в 248 матчах во всех турнирах, в которых отметился 113 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.