Политано вызван в сборную Италии вместо Дзаньоло, подозреваемого в игре на ставках

Тренерский штаб сборной Италии принял решение вызвать в команду вингера «Наполи» Маттео Политано вместо полузащитника «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Несколькими часами ранее Дзаньоло и Сандро Тонали покинули расположение национальной команды Италии для того, чтобы дать показания в полиции по делу о возможном совершении футболистами нелегальных ставок на спорт.

Напомним, Политано дебютировал за «Скуадра адзурра» в 2018 году. С тех пор 30-летний футболист принял участие в 11 матчах за сборную, в которых отметился тремя голами.

В октябре сборная Италии проведёт два матча в квалификации к Евро-2024. 14 октября команда Спаллетти сыграет с Мальтой, а 17 октября проведёт матч с национальной командой Англии.