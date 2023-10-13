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«Мы заслуженно проиграли». Тренер сборной Хорватии Далич — о матче с Турцией

«Мы заслуженно проиграли». Тренер сборной Хорватии Далич — о матче с Турцией
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Турции. Встреча завершилась победой Турции со счётом 1:0. Единственный гол на счету Барыша Йылмаза.

«Турция заслужила эту победу, я поздравляю их с этим. Мы были плохи, у нас было много ошибок с самого начала. Мы не смогли найти свою игру, мы заслуженно проиграли.

Конечно, нам очень не хватало наших травмированных игроков, но это не должно быть нашим оправданием. Мы должны выложиться по максимуму, используя всё, что у нас есть в данный момент, и мы не сделали этого. Я не могу винить Ливаковича, вся команда была не очень хороша», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

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