Сборная Чили победила Перу в квалификации ЧМ-2026

Национальная команда Чили обыграла Перу со счётом 2:0 в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» в пригороде Сантьяго — Макуле.

Первый гол в матче забил на 74-й минуте Диего Вальдес с передачи Эрика Пульгара. На 90+1-й минуте защитник гостей Маркос Лопес отправил мяч в свои ворота.