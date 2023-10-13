Сборная Чили победила Перу в квалификации ЧМ-2026
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Национальная команда Чили обыграла Перу со счётом 2:0 в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» в пригороде Сантьяго — Макуле.
Первый гол в матче забил на 74-й минуте Диего Вальдес с передачи Эрика Пульгара. На 90+1-й минуте защитник гостей Маркос Лопес отправил мяч в свои ворота.
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