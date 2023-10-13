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Сборная Чили победила Перу в квалификации ЧМ-2026

Сборная Чили победила Перу в квалификации ЧМ-2026
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Национальная команда Чили обыграла Перу со счётом 2:0 в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» в пригороде Сантьяго — Макуле.

Первый гол в матче забил на 74-й минуте Диего Вальдес с передачи Эрика Пульгара. На 90+1-й минуте защитник гостей Маркос Лопес отправил мяч в свои ворота.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 3-й тур
13 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Чили
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Вальдес – 74'     2:0 Лопес – 90+1'    
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