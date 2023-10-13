Гарри Магуайр объяснил, почему не перешёл в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ответил на вопрос о сорвавшемся трансфере в «Вест Хэм».

«Переход в «Вест Хэм» не был согласован ни со мной, ни между клубами. Не было такого, что я мог просто сказать «да» и уйти. Реальной возможности не было, потому что мы недостаточно продвинулись в этом направлении.

«Вест Хэм» – большой клуб, но я по-прежнему полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед». Хочу бороться за место, но, конечно, для меня действительно важно игровое время», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне английский защитник провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.