Луис де ла Фуэнте — об игре с Шотландией: матч был, как мы и планировали

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче с Шотландией (2:0) в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это был матч, как мы и планировали, в котором нам пришлось много страдать, зреть игру против очень жёсткой и организованной команды. Если бы у нас был шанс, игра изменилась бы или раскрылась бы раньше. Но у нас был план «Б», мы были зрелыми, мы знали, как бороться, и мы добились этой победы.

Вторая половина игры была направлена на то, чтобы развить работу, проделанную в первой половине, где нам не хватало глубины. Мы попытались исправить это во втором тайме. У нас было много кроссов… План был таким, каким мы его планировали. И я очень доволен игроками, которым предлагаешь идею, а они её выполняют с энтузиазмом и убеждённостью», — приводит слова Фуэнте AS.

После пяти сыгранных матчей сборная Испании занимает второе место с 12 очками в группе с Шотландией (15 очков), Норвегией (10 очков), Грузией (4 очка) и Кипром (0 очков).