Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Азербайджан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте — об игре с Шотландией: матч был, как мы и планировали

Луис де ла Фуэнте — об игре с Шотландией: матч был, как мы и планировали
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче с Шотландией (2:0) в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это был матч, как мы и планировали, в котором нам пришлось много страдать, зреть игру против очень жёсткой и организованной команды. Если бы у нас был шанс, игра изменилась бы или раскрылась бы раньше. Но у нас был план «Б», мы были зрелыми, мы знали, как бороться, и мы добились этой победы.

Вторая половина игры была направлена на то, чтобы развить работу, проделанную в первой половине, где нам не хватало глубины. Мы попытались исправить это во втором тайме. У нас было много кроссов… План был таким, каким мы его планировали. И я очень доволен игроками, которым предлагаешь идею, а они её выполняют с энтузиазмом и убеждённостью», — приводит слова Фуэнте AS.

После пяти сыгранных матчей сборная Испании занимает второе место с 12 очками в группе с Шотландией (15 очков), Норвегией (10 очков), Грузией (4 очка) и Кипром (0 очков).

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Шотландия
1:0 Мората – 73'     2:0 Сансет – 86'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android