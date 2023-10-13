Тренер Шотландии Кларк: мы были полны решимости уже пройти квалификацию на Евро

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Испании (0:2).

«Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости уже пройти квалификацию. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Второй гол сборной Испании придаёт блеск результату, который, не совсем уверен, что они заслуживали. Мы приехали сюда, чтобы показать, что мы хорошая команда, и Испания знает, что это так.

Возможно, мы выйдем на Евро в воскресенье вечером, если результат будет в нашу пользу, когда Норвегия примет Испанию. Мы находимся в таком положении из-за огромной работы, которую мы уже проделали в группе. Если результат будет не в нашу пользу, то мы хорошо подготовлены, чтобы набрать очко или несколько очков, которые нам нужны в оставшихся двух играх в следующем месяце», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.