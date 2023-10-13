Гендиректор «Ахмата»: даже не думаем, что можем попасть в зону вылета. Выправим ситуацию

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о турнирном положении грозненского футбольного клуба в Российской Премьер-Лиге. Напомним, «Ахмат» набрал 12 очков в 11 матчах нового сезона чемпионата России. Сейчас грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице.

«У «Ахмата» всё будет хорошо! Мы верим в нашу команду и наших игроков. Имеем то, что имеем на данный момент. Уверен, мы сможем выправить нынешнюю ситуацию. Наша цель — выигрывать в каждой следующей игре, только так. Никаких других мыслей сейчас нет. Зона вылета в двух очках? Мы даже не думаем о том, что можем попасть туда. Уверен, что «Ахмат» будет выше десятого места», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.