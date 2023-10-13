Квалификационный раунд Евро-2024, 13 октября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 13 октября, пройдут матчи 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня:
- 19:00 мск. Эстония — Азербайджан;
- 21:45 мск. Австрия — Бельгия;
- 21:45 мск. Ирландия — Греция;
- 21:45 мск. Исландия — Люксембург;
- 21:45 мск. Лихтенштейн — Босния и Герцеговина;
- 21:45 мск. Нидерланды — Франция;
- 21:45 мск. Португалия — Словакия.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.
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