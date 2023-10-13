Квалификационный раунд Евро-2024, 13 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 13 октября, пройдут матчи 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня:

19:00 мск. Эстония — Азербайджан;

21:45 мск. Австрия — Бельгия;

21:45 мск. Ирландия — Греция;

21:45 мск. Исландия — Люксембург;

21:45 мск. Лихтенштейн — Босния и Герцеговина;

21:45 мск. Нидерланды — Франция;

21:45 мск. Португалия — Словакия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.