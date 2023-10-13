Президент «Ростова» Арутюнянц: Карпин выгорел? Не согласен

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц не согласился с мнением, что главный тренер сборной России и ростовского клуба Валерий Карпин ощущает выгорание от своей работы.

«Неправда, что Карпин выгорел, я не согласен. Хорошая игра (с Камеруном. — Прим. «Чемпионата»), мне понравилось. Осипенко сыграл хорошо. Нам («Ростову») очень сильно не хватало его в матчах, когда он был травмирован», — приводит слова Арутюнянца «РИА Новости».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по результатам 11 сыгранных матчей. 12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.