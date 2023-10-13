Канчельскис: на Евро-2024 Россия спокойно отобралась бы и боролась бы за выход из группы

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нынешнем поколении национальной команды.

«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определённый уровень у команды есть. Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно отобралась бы, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы. Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В четверг, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.