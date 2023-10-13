Игрок «Брентфорда»: не знаю, кто из сборной России мог бы играть в АПЛ, но команда хорошая

Полузащитник сборной Камеруна Брайан Мбемо ответил на вопрос, какой игрок сборной России мог бы заиграть в английской Премьер-лиге.

«Российские игроки показывают хороший футбол. Неплохой уровень сопротивления, это было хорошо. Кто из игроков сборной России мог бы играть в Англии? Не знаю. Но у них классная команда. Кого-то одного выделить не могу», — сказал Мбемо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем накануне матче сборная России одержала победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Мбемо, выступающий за английский «Брентфорд», провёл в этом сезоне восемь матчей в АПЛ и забил четыре гола.