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Карпов: медиафутбол? Я ещё не так стар и не потерял веру в себя

Карпов: медиафутбол? Я ещё не так стар и не потерял веру в себя
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Защитник московского ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов высказался о возможности сыграть в Медиалиге.

«Не особо слежу за тем, что там происходит. Мысли попробовать себя в Медиалиге не было. Я ещё не так стар и не потерял веру в себя», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах. Одна игра была в рамках чемпионата Второй лиги, а другая в розыгрыше Кубка России.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.

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