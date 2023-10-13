Стали известны новые подробности пропажи игрока «Шахтёра», который, вероятно, сбежал в РФ

Стали известны новые подробности и причина, по которой 19-летний защитник Александр Распутько самовольно покинул расположение юниорской команды «Шахтёра» (U19). Напомним, футболист не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«У него через полгода заканчивается контракт с «Шахтёром». В клубе на него начали давить, чтобы продлил. Распутько отказывался. Не устраивали предложенные финансовые условия, вроде бы не нравилась зарплата. Его начали наказывать — не ставить на игры. А на Лигу УЕФА взяли, потому что результат нужен. И там он пропал. Телефон выключен. Даже друзья дозвониться не могут и не знают, где он сейчас находится», — сообщил «Чемпионату» источник в украинском клубе.

Ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают.

Позже стало известно, что Распутько может перейти в «Звезду» из Санкт-Петербурга.