Родители футболиста Распутько, который мог сбежать в Россию, находятся в Донецке

Родители полузащитника «Шахтёра» Александра Распутько живут в Донецке и поддерживают российский вектор развития своего города, информирует «РБК-Украина». Напомним, футболист не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

Ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают.

Позже стало известно, что Распутько может перейти в «Звезду» из Санкт-Петербурга.