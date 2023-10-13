Ангелос Постекоглу — лучший тренер месяца в АПЛ

Главный наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признан лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиге. Для австралийца эта награда стала второй в сезоне-2023/2024.

В сентябре «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу набрал десять очков в четырёх матчах, обыграв «Бёрнли» (5:2), «Шеффилд Юнайтед», «Ливерпуль» (два раза — по 2:1) и сыграв вничью с «Арсеналом» (2:2). После восьми туров «шпоры» с 20 очками в активе занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ангелос возглавил лондонский клуб этим летом. Ранее австралийский специалист с греческими корнями работал в «Селтике», сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики». «Тоттенхэм» в 11-м туре АПЛ сыграет с «Фулхэмом» на домашней арене 23 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.