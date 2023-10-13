Биджиев: сборной России есть над чем работать. С Камеруном интенсивность выше, чем в РПЛ

Бывший вратарь московского ЦСКА, являющийся главным тренером нальчикского «Спартака», Хасанби Биджиев прокомментировал матч между сборными России и Камеруна.

«Прежде всего нужно отметить, что это победа над крепкой сборной, имеющей в своём составе очень квалифицированных футболистов, которые выступают в серьёзных европейских лигах. Сборная Камеруна хорошо готова функционально, её игроки обладают высоким классом. То есть здесь очень важен сам факт победы нашей команды.

В начале матча сборная России высоко прессинговала, и это получалось у неё достаточно неплохо. Но потом камерунцы освоились, стали спокойно выходить из-под прессинга, и тут у нашей команды начались проблемы. На какое-то время она потеряла контроль над игрой, что повлекло за собой несколько выходов один на один, где великолепно действовал Сафонов.

С другой стороны, наши тоже создали достаточное количество моментов, в которых они могли сделать счёт в свою пользу ещё больше. К сожалению, забитые мячи Соболева и Мухина были отменены из-за «вне игры», что-то потащил вратарь сборной Камеруна, а Пиняев попал в перекладину и в штангу. В целом, я считаю, для сборной России это был матч с самым сильным соперником за последнее время.

Что не понравилось лично мне и, я думаю, многим, так это большое количество моментов у ворот нашей сборной. В обороне, конечно, есть над чем работать. Футболистам нужно, как говорится, присмотреться и притереться друг к другу. В игре с Камеруном интенсивность была гораздо выше, чем в чемпионате России. Проводить такие матчи важно с точки зрения набора опыта футболистами.

Чалов очень хорошо сыграл в эпизоде с забитым голом. Он смело пошёл на добивание, не побоявшись того, что защитник сборной Камеруна летел в него прямой ногой. В итоге Чалов опередил соперника и отправил мяч в сетку. Можно только поздравить его с почином, с первым голом за сборную. Дай бог ему продолжать в том же духе», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».