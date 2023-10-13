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Сон Хын Мин — лучший игрок месяца в АПЛ

Сон Хын Мин — лучший игрок месяца в АПЛ
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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом сентября в английской Премьер-лиге.

В сентябре корейский нападающий «шпор» забил шесть мячей в четырёх матчах высшего английского дивизиона, поразив ворота «Бёрнли» (хет-трик), «Арсенала» (дубль) и «Ливерпуля». На октябрьскую международную паузу «Тоттенхэм» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Сон Хын Мин выступает за лондонский клуб с 2015 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость 31-летнего корейского футболиста составляет € 50 млн. В прошлом сезоне Сон забил 10 голов и сделал шесть результативных передач в 36 матчах английской Премьер-лиги.

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