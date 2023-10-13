Камоцци: обидно, что в основном составе сборной России не было ни одного игрока «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал отсутствие футболистов красно-белых в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном (1:0).

«Конечно, обидно, что в основном составе сборной России в матче с Камеруном не было ни одного игрока «Спартака». Это показательный момент — в марте в сборную были вызваны восемь игроков «Спартака», а сейчас — только два. Наверное, это говорит о том, что уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества. Думаю, Карпин объективен в выборе игроков для национальной команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В четверг, 12 октября, сборная России обыграла в товарищеском матче сборную Камеруна со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов.

Следующий матч пройдёт 16 октября со сборной Кении в Анталье (Турция).