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Спаллетти высказался об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии

Спаллетти высказался об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал исключение полузащитников Сандро Тонали и Николо Дзаньоло из состава национальной команды.

«Это было правильное решение, основанное на том, что произошло. Мы не могли взять с собой двух шокированных парней. Но правильно и то, что правосудие идёт своим чередом: если произошли неподобающие вещи, то нужно платить», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, футболисты Сандро Тонали и Николо Дзаньоло покинули расположение сборной, так как были вызваны на допрос в полицию по делу об их возможном участии в совершении нелегальных ставок.

Ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.

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