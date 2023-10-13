Гендиректор «Ахмата»: Кадыров активно вовлечён в дела клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает активно участвовать в жизни грозненского футбольного клуба. Ранее в СМИ появились слухи о том, что у Кадырова возникли серьёзные проблемы со здоровьем. При этом сам лидер Чеченской Республики опроверг эту информацию.

«Рамзана Ахматовича мы всегда ждём на матчах. Он наш почётный президент, он активно вовлечён в дела клуба и в курсе всех наших событий», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Ахмат» набрал 12 очков в 11 матчах нового сезона чемпионата России. Сейчас грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команду возглавляет Мирослав Ромащенко, который сменил на посту главного тренера Сергея Ташуева.