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Тихонов: в РПЛ сейчас все понимают, что Пиняеву не нужно давать много пространства

Тихонов: в РПЛ сейчас все понимают, что Пиняеву не нужно давать много пространства
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру полузащитника сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев? Когда товарищеские игры, на поле появляется больше пространства. Думаю, что в РПЛ сейчас все понимают, что ему не нужно давать много пространства. К тому же некоторые команды закрываются, и ему бывает тяжело проявить свои сильные стороны», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 12 октября, сборная России обыграла в товарищеском матче сборную Камеруна со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов. 18-летний Пиняев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте встречи.

Следующий матч, со сборной Кении, пройдёт 16 октября в Анталье (Турция).

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