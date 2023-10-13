Первый тренер Чалова: в Европе следят за Фёдором, уже зимой его, возможно, подпишут

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова, рассказал, есть ли шансы у 25-летнего форварда в ближайшее время перейти в европейский чемпионат.

«У Чалова есть европейский опыт, он уезжал в Швейцарию. Ему надо ехать в хорошую команду, которая решает задачи. Сидеть в запасе смысла нет, Миранчук сейчас сидит в «Аталанте» — и что дальше? Захарян тоже уехал и не играет. Все зависит от того, к какому тренеру он пойдёт, чтобы в него верили. Сейчас из россиян забивает и доказывает Кузяев, он молодец.

Самое главное, что Федя играет и забивает, гол в сборной ему придаст уверенности. Я думаю, за рубежом за ним смотрят и следят. Возможно, его уже зимой подпишут. Желаю, чтобы он и дальше забивал голы за ЦСКА и сборную. Когда ты забиваешь, то все зарубежные клубы обращают на тебя внимание», — приводит слова Коваля Metaratings.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.