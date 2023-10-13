Доннарумма: это были тяжёлые часы. Нам очень жаль, что Тонали и Дзаньоло покинули сборную

Вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на то, что футболисты итальянской национальной команды Сандро Тонали и Николо Дзаньоло покинули её расположение для участия в допросе по делу о нелегальных ставках.

«Это были тяжёлые часы. Я близок с ребятами по-человечески и спортивно. Нам очень жаль терять двух сильных футболистов. Мы всегда рядом с ними. У меня не было возможности пообщаться с ними, они покинули сборную, от этого очень грустно», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.