Месут Озил выступил в поддержку Палестины на фоне конфликта с Израилем

Бывший игрок лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и сборной Германии Месут Озил опубликовал пост, в котором поддержал палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.

«Молюсь за человечество. Молюсь за мир. На войне погибают невинные люди, а также невинные дети — с обеих сторон. Это буквально разбивает моё сердце, это очень грустно, что так происходит. Пожалуйста, остановите войну!» — написал Озил в социальных сетях, прикрепив к посту хештег «Освободите Палестину».

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.