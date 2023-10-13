Футболисты молодёжной сборной России и «Палмейраса» устроили драку

Сегодня, 13 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и футбольным клубом «Палмейрас» до 20 лет. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

На 87-й минуте произошла стычка между игроками. Футболист бразильского клуба Жуниньо ударил воспитанника «Зенита» Илью Родионова по лицу. Далее все игроки обоих команд сбежались к центру эпизода и началась потасовка, по итогам которой были удалены Жуниньо и Родионов.

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В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 будет играть с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».

Напомним, 12 октября подопечные главного тренера молодёжной сборной России Ивана Шабарова сыграли вничью (2:2) со «СКА Бразил» до 20 лет.