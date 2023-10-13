Обляков высказался о бывших игроках ЦСКА Медине и Фернандесе

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о бывших партнёрах Хесусе Медине и Марио Фернандесе, которых встретил в футболках принципиальных соперников.

«С Мединой мы особо не разговаривали. Понимаю, что для болельщиков появление бывших игроков ЦСКА в форме принципиальных соперников, конечно, особый момент. И я это полностью понимаю и уважаю. Но у футболистов есть своя профессиональная этика. Например, мы обязательно здороваемся перед игрой. И даже если твой партнёр перешёл в другой клуб, в «стан врага», это не означает, что надо самому вести себя низко и по-хамски, не протягивать руки и, таким образом, провоцировать. На поле нужно им всё доказывать, жёстче с ними играть, это да. А так — поздоровались при встрече и пошли дальше», — приводит слова Облякова «Комсомольская правда».